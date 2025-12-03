الطرابلسي: تعافينا من الهزيمة وجاهزون أمام فلسطين

تحسر سامي الطرابلسي، مدرب منتخب تونس الأول لكرة القدم، على الخسارة في المباراة الافتتاحية بكأس العرب أمام سوريا، مؤكدًا أن الهزيمة 0ـ1 جاءت نتيجة خطأ، على الرغم من سيطرة «نسور قرطاج» على اللقاء.

وقال الطرابلسي في مؤتمر صحافي الأربعاء: «التحضير لمباراة سوريا كان في ظل ظروف صعبة، والنتيجة السلبية تسببت في الحسرة والأسف للاعبين، لكن خلال اليومين الماضيين تم تدارك الأمر نفسيًا وذهنيًا، والجاهزية البدنية والذهنية ستكون حاضرة بإذن الله».

وأضاف المدرب التونسي : «الشوط الأول أمام سوريا كان صدمة، فلم نشهد وجود الخصم أمام مرمانا ولم يشكل تهديدًا، سيطرنا على المباراة، وهدفهم جاء بسبب خطأ، وهذه أحكام الكرة. جميع اللاعبين يشعرون بأنهم قادرون على الفوز والذهاب بعيدًا في البطولة، وعلينا تدارك الخسارة ونسيانها».

من جهته، أوضح أسامة الحدادي، لاعب منتخب تونس، أن الهزيمة أمام سوريا قاسية، متابعًا :«الهزيمة الأولى قاسية بالنظر إلى الأداء، لكننا سنكون حاضرين في المباراة الثانية المهمة بالنسبة لنا، وبإذن الله سنتدارك الخسارة أمام سوريا، أكثر ما يهمنا هو الشعب التونسي والجمهور التونسي، وسنلعب بهدف إسعاد جماهيرنا في قطر إن شاء الله».

وأحرز عمر خربين، قائد المنتخب السوري هدف المباراة الوحيد، من ركلة حرة في بداية الشوط الثاني، ليقود زملاءه لتجاوز «نسور قرطاج».

ويواجه المنتخب التونسي نظيرة الفلسطيني الذي بدوره انتصر على قطر، المستضيفة في مباراته الأولى، عند الـ05:30 مساءً، بالتوقيت المحليّ.