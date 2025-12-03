بعد إحراز هالاند الهدف 100.. من هم أسرع 5 لاعبين تسجيلا في قائمة مئوية «البريميرليج» تاريخيا؟

أصبح النرويجي إيرلينج هالاند، مهاجم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي الأول لكرة القدم، أسرع لاعب في تاريخ الدوري الإنجليزي الممتاز يصل إلى 100 هدف خلال مسيرته الاحترافية.

وضمن مباريات الجولة 14 من «البريميرليج» لموسم 2025-2026، أحرز هالاند هدفًا في مباراة السيتي وفولهام، ليقود فريقه لتحقيق الفوز بنتيجة 5-4، ويصل إلى الهدف رقم 100 له في البطولة خلال 111 مباراة فقط، ليصبح أسرع لاعب يصل إلى هذا الإنجاز في تاريخ المسابقة.

وخلال 111 مباراة لعبها هالاند في «البريميرليج» مع مانشستر سيتي، سجل اللاعب النرويجي 100 هدف وصنع 20، ليسهم في 120 هدفًا حتى الآن في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ويُعد الإنجليزي ألان شيرار، المهاجم الدولي السابق، الذي سجل 100 هدف في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال 124 مباراة فقط، إذ كان اللاعب الأسرع الذي يحقق هذا الرقم سابقًا.

وسجل شيرار أيضًا في مسابقة الدوري الإنجليزي قبل عام 1992، أيّ قبل تحول المسابقة إلى الدوري الإنجليزي الممتاز وتسميتها بـ «البريميرليج»، لكن بدأت أهداف شيرار الأولى في «البريميرليج» بنظامه الجديد، في اليوم الافتتاحي لموسمه الأول في 15 أغسطس 1992، حيث أحرز هدفين في مباراة تعادل بلاكبيرن بنتيجة 3-3 مع كريستال بالاس.

وواصل شيرار تألقه ليسجل 50 هدفًا في 66 مباراة، قبل أن يصل إلى الهدف رقم 100 في «البريميرليج» خلال المباراة رقم 124، في انتصار بلاكبيرن على توتنام بنتيجة 2-1، في 30 ديسمبر 1995.

وبعد كل من هالاند وشيرار، جاء الإنجليزي هاري كين، في المركز الثالث، بعد أن وصل إلى 100 هدف في 144 مباراة بـ«البريميرليج»، خلال مسيرته السابقة في إنجلترا قبل انتقاله إلى بايرن يالألماني.

وبدأ كين مسيرته التهديفية بشكل بطيء في «البريميرليج»، حيث سجل 3 أهداف فقط في أول 19 مباراة، قبل أن يصل إلى 50 هدفًا في 90 مباراة، وبعدها انفجر تهديفيًا ليسجل 50 هدفًا أخرى في 51 مباراة فقط، ويصل إلى الهدف رقم 100 خلال 144 مواجهة، حيث كان هدفه المئة في الدقيقة 95 من ركلة جزاء في مباراة انتهت بالتعادل 2-2 مع ليفربول في فبراير 2018.

وحل الأرجنتيني سيرجيو أجويرو في المركز الرابع، بتسجيله 100 هدف في 147 مباراة.

وأحرز مهاجم السيتي أول 50 هدفًا في 81 مباراة، ثم استعاد حسه التهديفي ليصل إلى الهدف رقم 100 في المباراة رقم 147 له بالبطولة، مسجلًا هدفه رقم 100 في «البريميرليج» في مباراة انتهت بالتعادل 1-1 مع نيوكاسل في 19 أبريل 2016.

وفي المركز الخامس، يحضر النجم الفرنسي تيري هنري، مهاجم أرسنال السابق، الذي سجل 100 هدف في 166 مباراة، وجاء هدفه المئة في شباك ساوثهامباتون في فبراير 2004، حيث قاد أرسنال للفوز ببطولة الدوري الإنجليزي الممتاز من دون هزيمة في تلك الفترة.

يُذكر أن المصري محمد صلاح، مهاجم ليفربول، وصل إلى 100 هدف في بطولة «البريميرليج» خلال 162 مباراة، ليكون في المركز السادس في القائمة التاريخية.