«فورمولا 1».. بياستري يغيب عن تجربة أبوظبي

يغيب الأسترالي أوسكار بياستري، سائق فريق مكلارين، في التجربة الحرة الأولى في سباق جائزة أبو ظبي الكبرى، آخر سباقات الموسم الجاري لبطولة العالم لسباقات سيارات «فورمولا 1»، على الرغم من أنه مازال في سباق المنافسة على لقب بطولة العالم لفئة السائقين.

ومن المقرر أن يقود باتو أووارد، سيارة بياستري في التجربة الحرة الأولى، لكي يكمل مكلارين متطلبات الاعتماد على السائقين الشباب في تجربتين حرتين للسائق، كما هو منصوص عليه في اللوائح الرياضية.

ووفقًا لرالف شوماخر، سائق «فورمولا 1» السابق، والخبير بقناة «سكاي»، فإن بياستري يعلم بهذا الوضع منذ بداية العام، ومع ذلك، يعد هذا الوضع سلبيًا ويضر السائق الأسترالي، لأنه سيخسر وقتُا مهمًا على المضمار.

ومع تحقيقه 7 انتصارات بنهاية أغسطس الماضي، كان يُعد بياستري من أبرز المرشحين لنيل اللقب الموسم الجاري، ولكن منذ ذلك الوقت لم يفز بأيّ سباق آخر وتراجعت نتائجه، ونتيجة لذلك، فقد مركزه في الترتيب للبريطاني لاندو نوريس، زميله بالفريق، أو الهولندي ماكس فيرستابن، سائق ريد بول، حامل اللقب.

وينتظر أن يكون السباق الختامي في أبو ظبي قويًا، حيث يتصدر نوريس ترتيب فئة السائقين، متفوقًا على فيرستابن بـ12 نقطة، وعلى بياستري بـ16 نقطة.

وإذا تمكن نوريس من الحضور على منصة التتويج بعد نهاية السباق الذي يُنظم في مضمار «ياس مارينا»، سيتم تتوجيه بطلًا للعالم، بغض النظر عن المراكز التي سينهي فيها منافسوه السباق.