كأس العرب.. الأخضر لا يخسر في الثانية

يعول المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، على سجل مميز تاريخيًا في مواجهاته بالجولة الثانية من كأس العرب عندما يواجه نظيره جزر القمر، الجمعة، على ملعب البيت.

وأظهرت مشاركات المنتخب السعودي في الجولة الثانية من بطولات كأس العرب نتائج متنوعة تراوحت بين الانتصارات والتعادلات، لتبدو هذه الجولة نقطة محورية في مسيرته بالبطولة.

وفي نسخة عام 1985، حقق المنتخب السعودي فوزًا مهمًا على نظيره القطري بهدف وحيد سجله اللاعب جمال محمد، ما منح الفريق ثلاث نقاط ثمينة في مرحلة المجموعات.

وشهدت نسخة عام 1992 تعادلًا بين المنتخب السعودي والمنتخب السوري بنتيجة هدف لهدف، حيث نجح الأخضر في تسجيل هدف عن طريق ماجد عبد الله.

أما في بطولة عام 1998، تمكن المنتخب السعودي من تحقيق انتصار كبير بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد على لبنان، سجل فيها عبيد الدوسري ثلاثة أهداف «هاتريك» في الدقائق 28 و38 و77، وأضاف نواف التمياط هدفًا في الدقيقة 82.

وتكرر الفوز على لبنان في الجولة الثانية من نسخة عام 2002، ولكن بهدف نظيف سجله بندر تميم في الوقت بدل الضائع من المباراة «الدقيقة 90+2»، ليضمن الفوز في مباراة كانت قريبة من الانتهاء بالتعادل السلبي.

وعادت نتيجة التعادل لتظهر في نسخة عام 2012، عندما تعادل المنتخب السعودي مع المنتخب الفلسطيني بهدفين لمثلهما، سجل الأخضر هدفيه عن طريق عبد المجيد الرويلي والراحل خالد الزيلعي عند الدقيقتين 22 و85.

وفي مشاركة المنتخب السعودي بالمنتخب الرديف في نسخة عام 2021، اختتمت الجولة الثانية بتعادل جديد أمام فلسطين بنتيجة هدف لمثله أحرزه عبد الله الحمدان، في مباراة جرت على ملعب المدينة التعليمية، ليحصد الأخضر أول نقطة له في البطولة بعد خسارته في الجولة الافتتاحية.

وبشكل عام، يلاحظ أن المنتخب السعودي حقق في الجولة الثانية من مشاركاته في كأس العرب انتصارين «1985 و1998 و2002»، وثلاثة تعادلات «1992 و2012 و2021»، وهذا يوضح أن الجولة الثانية شكلت تحديًا مستمرًا للمنتخب في مختلف البطولات.