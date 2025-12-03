«خلع الكتف» يُبعد أولمو 30 يوما

يغيب داني أولمو، لاعب فريق برشلونة الإسباني الأول لكرة القدم، متصدر دوري «لاليجا»، لنحو 30 يومًا، جراء إصابته بخلع في كتفه، خلال الفوز على أتلتيكو مدريد، وذلك وفق ما أفاده النادي الكاتالوني، الأربعاء.

وأصدر برشلونة، حامل اللقب، بيانًا صحافيًا جاء فيه :«أصيب أولمو بخلع في كتفه الأيسر خلال مباراة الثلاثاء ضد أتلتيكو مدريد، بعد الفحوص التي أجريت، تم اختيار علاج تحفظي. مدة التعافي التقريبية شهر واحد».

وتعرض اللاعب الدولي البالغ 27 عامًا للإصابة بعد تسجيله الهدف الثاني لفريقه في الدقيقة 65 إثر سقوطه أرضًا على كتفه خلال الفوز على نادي العاصمة 3-1، في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة، الثلاثاء.

وغادر أولمو الملعب من دون أن يتمكن من الاحتفال بهدفه ليحلّ فيران توريس بدلًا منه.

ويحتل برشلونة صدارة الدوري برصيد 37 نقطة، متقدمًا بفارق 4 نقاط عن غريمه ريال مدريد.

وتأتي هذه الإصابة لتعقد مسيرة أولمو الذي سبق له أن عانى من إصابات متعددة منذ انضمامه إلى العملاق الكاتالوني عام 2024 قادمًا من لايبزيج الألماني.

وانضم أولمو إلى قائمة كبيرة من المصابين مع كل من فيرمين لوبيس، وجافي، والألماني مارك أندريه تير شتيجن، حارس المرمى، قبل مباراة في دوري أبطال أوروبا أمام آينتراخت فرانكفورت الألماني، الأسبوع المقبل.