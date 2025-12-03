الأخضر في «البيت».. تجربة أولى

يدشن المنتخب السعودي الأول لكرة القدم عند الـ 08:00 مساء الجمعة، الظهور الأول على ملعب «البيت» في مدينة الخور القطرية، حينما يلاقي جزر القمر، ضمن الجولة الثانية من بطولة كأس العرب «فيفا» 2025.

ولم يسبق للأخضر أن وطئت أقدام لاعبيه هذا الملعب، الذي أنشئ 2022، وهو أحد أهم الإنشاءات التي خصصت لمونديال كأس العالم 2022، ويعد ثاني أكبر ملعب في قطر، بعد منشأة «لوسيل» من حيث عدد المقاعد، الذي يتسع يتسع 68895 مشجعًا.

ودشن الملعب الذي يقع على بعد نحو 35 كيلومترًا من الدوحة العاصمة، في 30 نوفمبر 2021، إذ خاض المنتخب القطري أولى مبارياته في هذا الملعب أمام منتخب البحرين في النسخة الماضية من بطولة كأس العرب، وانتهت لمحصلة الضيوف 1-0، واستضاف النهائي الذي جمع الجزائر وتونس وانتهت 2-0 لـ«محاربي الصحراء».

وتعد أشهر المباريات التي لعبت على هذه المنشأة التي صممت على شكل الخيمة البدوية العربية التقليدية، ويتميز بسقفه القابل للسحب، المواجهة الافتتاحية لنهائيات كأس العالم التي جمعت قطر والإكوادور «0-2» ومباراة إنجلترا والسنغال في ثمن النهائي «3-0»، وربع النهائي بين إنجلترا وفرنسا «1-2»، ونصف النهائي بين فرنسا والمغرب «2-0».

وخاض المنتخب السعودي نهائيات كأس العالم الماضية، في ملعبين الأولى ضد الأرجنتين في «لوسيل» والثانية ضد بولندا على ملعب المدينة التعليمية، وعاد إلى «لوسيل» لخوض المواجهة الأخيرة في دور المجموعات أمام المكسيك.

ولعب الصقور في النسخة الماضية من بطولة كأس العرب، على ملعبين، إذ احتضنت «المدينة التعليمية» مواجهتي الأخضر أمام الأردن «0-1»، وفلسطين «1-1»، قبل أن يخوض أولى مبارياته على ملعب «الثمامة» ضد المغرب «0-1».

ومن المنتظر أن يختتم الأخضر مواجهات دور المجموعات في النسخة الجارية، على ملعب «لوسيل» الذي يحمل ذكريات جميلة للسعوديين، إذ شهد الملعب الذي احتضن نهائي كأس العالم 2022، أول انتصار سعودي في التاريخ أمام الأرجنتين 2-1 قبل أن يتوج الأخير نفسه بطلًا للعالم على الملعب ذاته حينما انتصر على فرنسا 4-2.