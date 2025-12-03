قبل جزر القمر.. «QWSC» تعد الأخضر

يجري لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عند الـ 04:00 عصر الأربعاء، تدريبات استرجاعية، على ملعب منشأة «QWSC» وذلك بعد تحقيق الفوز الأول على عُمان 2-1، في أول مشواره ببطولة كأس العرب «فيفا» 2025، وفق مصدر خاص بـ«الرياضية».

وسيفرض الفرنسي هيرفي رينارد مدرب المنتخب السعودي، مرانًا استشفائيًا للاعبين الأساسيين الذي شاركوا ضد عُمان، على أن يخضع بقية اللاعبين إلى تمارين تكتيكية وفنية، استعدادًا لمواجهة جزر القمر، التي تلعب الجمعة المقبل على ملعب «البيت» في الجولة الثانية من البطولة.

وكان الأخضر، دخل أمام عُمان بتشكيلة مكونة، من: نواف العقيدي، حارس المرمى، وأمامه من اليمين إلى اليسار الرباعي الدفاعي أيمن يحيى، ووليد الأحمد، وحسّان تمبكتي، ونواف بوشل، وفي الوسط محمد كنو، وناصر الدوسري، وعبد الله الخيبري، فيما يتمركز الجناحان سالم الدوسري وصالح أبو الشامات على الطرفين، ويقف فراس البريكان مهاجمًا وحيدًا.

ويتساوى المنتخب السعودي في مجموعته الثانية مع المغرب ولكل منهما 3 نقاط، بعد نهاية الجولة الأولى، إذ كسب الأخضر عُمان 2-1، وأسقط «أسود الأطلس» جزر القمر 3-1.

ويتأهل أصحاب المركزين الأول والثاني إلى دور الثمانية، إذ يلاقي بطل المجموعة الثانية، وصيف المجموعة الأولى، على أن يلتقي ثاني المجموعة الثانية أمام بطل المجموعة الأولى.