الفيحاء يستعد

2025.12.03 | 05:39 pm
لاعبو فريق الفيحاء الأول لكرة القدم يتجهزون خلال حضورهم في مطار الملك خالد الدولي قبل المغادرة إلى العين الإماراتية لتنظيم معسكر إعدادي خلال فترة التوقف الجارية (المركز الإعلامي ـ الفيحاء)
