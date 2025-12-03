أروقة الريادة تطلق فعالية بيت الابتكار الاجتماعي

نظّمت أروقة الريادة، بالشراكة مع الحركة العالمية Catalyst Now، فعالية «بيت الابتكار الاجتماعي - من دافوس إلى الرياض»، في لقاء جمع خبراء وممارسين من السعودية وخارجها لمناقشة مسارات عملية تعزّز التحول النظمي وتطوير منظومات الابتكار في السعودية.

وجاء هذا التجمع ليقدّم إطارًا مشتركًا للعمل بين القطاعات الحكومية والخاصة وغير الربحية، وتحويل الجهود التنموية من مبادرات منفصلة إلى منظومات أكثر تكاملًا وفاعلية.

وافتُتحت الفعالية بجلسة حوارية بعنوان: «كاتاليست ناو: الرؤية، الأثر، والاتجاهات المستقبلية»، التي ناقشت تطور الحركة ودورها في دعم مسار التحول الوطني. وسلّط المشاركون الضوء على أهمية التفكير النظمي في بناء شراكات قادرة على توليد أثر اجتماعي واقتصادي مستدام، ومواءمة الرؤى العالمية مع الاحتياجات المحلية، ورفع قدرة المؤسسات على العمل ضمن إطار موحّد يقلل ازدواجية الجهود ويرفع كفاءة التدخلات.

وتواصلت النقاشات في الجلسة الثانية: «تحفيز المبادرات العالمية: التمويل المبتكر، الابتكار النظمي، والتنمية الشاملة»، واستعرض المتحدثون نماذج التمويل المبتكر ودورها في دعم حلول اجتماعية قابلة للتوسع، كما بحثوا آليات التعاون التي تمكّن الجهات الحكومية والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي من تطوير مبادرات تستند إلى الأدلة وقادرة على تحقيق نتائج قابلة للقياس. ووضّحت الجلسة كيف يمكن للتمويل والابتكار والتنمية الشاملة أن تتكامل في دعم جاهزية المنظومة السعودية للتعامل مع التحديات المعقدة.

وعلى هامش الفعالية، أعلنت أروقة الريادة عن إطلاق النسخة السعودية من Catalyst Now، في خطوة تهدف إلى تعزيز التعاون المنظمي بين القطاعات الثلاثة، ومواءمة الخبرات العالمية مع السياق المحلي، وتطوير أدوات تساعد على تحويل التعلم إلى تنفيذ. وتؤسس النسخة السعودية لمنصة مشتركة تسهم في بناء قدرات وطنية قادرة على تصميم حلول عملية ترتبط بأولويات التنمية في المملكة وتستند إلى قياس الأثر ووضوح المخرجات.

ويأتي هذا التوجه امتدادًا للدور الذي تضطلع به أروقة الريادة بوصفها شركة اجتماعية سعودية تعمل على تمكين المجتمعات، وتطوير المبادرات ذات الأثر، وتعزيز منظومات الابتكار الاجتماعي عبر الشراكات الوطنية والدولية.

وتحرص أروقة من خلال برامجها ومبادراتها على توفير نماذج تطبيقية تدعم الاستثمار الاجتماعي وتُسهم في بناء حلول أكثر كفاءة واستدامة.

وتعكس هذه الفعالية التزام أروقة الريادة ببناء منظومة ابتكار اجتماعي متكاملة، وتمكين الشركاء من تطوير مبادرات تستجيب للتحول الوطني، وتدعم قدرة السعودية على صياغة نماذج تجمع بين الابتكار والمجتمع والتنمية الاقتصادية.