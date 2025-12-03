بالتعادل السادس.. السودان يحبط بن دبكة ورفاقه

استهل المنتخب الجزائري الرديف لكرة القدم حملة الدفاع عن لقبه في بطولة كأس العرب 2025 بشكل محبط إثر سقوطه في فخ التعادل السلبي أمام السودان، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة.

والتعادل هو السادس بين المنتخبين في 12 مباراة سابقة، مقابل أربعة انتصارات للجزائر واثنين للسودان.

وقاد «محاربي الصحراء» أربعة لاعبين من دوري روشن السعودي، ثلاثة منهم شاركوا أساسيين وهم عبد القادر بدران مدافع الفتح وياسين بنزية لاعب وسط الفيحاء وسفيان بن دبكة لاعب وسط الفتح، وأمير سعيود لاعب وسط الحزم الذي شارك بديلًا في الدقائق العشر الأخيرة من المباراة التي جرت على ملعب أحمد بن علي أمام نحو 35 ألف متفرج.

وشهدت المباراة حصول آدم وناس، لاعب المنتخب الجزائري، على البطاقة الحمراء في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وعجز المنتخب الجزائري عن الثأر من خسارته بركلات الترجيح أمام المنتخب السوداني في دور الثمانية ببطولة أمم إفريقيا للاعبين المحليين التي جرت الصيف الماضي.

وبهذه النتيجة يحقق كل منتخب نقطة في انتظار مباراة العراق والبحرين.