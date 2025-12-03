الدرعية يقيل لموشي

أقالت شركة نادي الدرعية الفرنسي صبري لموشي، مدرب الفريق الأول لكرة القدم، حسبما أفادت مصادر خاصة بـ«الرياضية».

ويحتل الدرعية المركز الرابع في دوري «يلو» لأندية الدرجة الأولى، وجمع تحت قيادة لموشي 21 نقطة من أصل 30، مع فوزه في ست جولات من تسع، وتعادله في ثلاث، وخسارته واحدة.

وتعاقد النادي مع الفرنسي الصيف الماضي بعد الصعود من الدرجة الثانية.

ودرّب صاحب الـ 54 عامًا فريق الرياض في دوري روشن السعودي، الموسم الماضي، وغادره قبل انتهاء الجولات بسبب تراجع النتائج.

وبعد مرور 10 جولات من موسم «يلو»، يتصدر فريق أبها جدول الترتيب برصيد 23 نقطة.