10 مسرحيات تتأهل إلى مهرجان الرياض

كشفت هيئة المسرح والفنون الأدائية عن أسماء العروض المسرحية المتأهلة إلى المشاركة في الدورة الثالثة من مهرجان الرياض للمسرح، خلال الفترة من 15 إلى 22 ديسمبر المقبل في الرياض.

وستشهد الدورة الثالثة من المهرجان تنافس العروض المسرحية التالية: «تكلم حتى أراك»، «اللوحة الثالثة»، «التعطيل»، «الصرام»، «عجز الكواريب»، «صرخةٌ واحدة»، «حتى يغيب الأمل»، «ثكنة سلام»، «حينما تترتب الأشياء»، و«يوتوبيا».

ومرّت عمليةُ اختيار العروض بعدة مراحل متتابعة، بدأت باستقبال المشاركات المسرحية من مختلف مناطق السعودية، أعقبها فرزٌ دقيق يستند إلى معايير فنية وإبداعية تضمن اختيار الأعمال الأجدر بالمنافسة. وأسفرت العملية عن اختيار أفضل عشرة عروض تأهّلت إلى خوض المرحلة النهائية في مدينة الرياض.

كما يشهد المهرجان، إلى جانب العروض المسرحية، تنظيم مجموعة من الأنشطة التي تثري التجربة المسرحية، من بينها ورش العمل المتخصصة لتطوير مهارات الفنانين، والندوات النقدية التي تلي العرض المسرحي.

ويمثّل مهرجان الرياض للمسرح إحدى المبادرات المحورية لهيئة المسرح والفنون الأدائية ضمن مستهدفات رؤية السعودية 2030 لتطوير قطاع المسرح وصناعة الفنون الأدائية.

ويعمل المهرجان على بناء بيئة مسرحية محفّزة تُنعش الحركة المسرحية السعودية، وتستكشف الطاقات الواعدة وتصقل مهاراتها، وتشجّع الأعمال الجديدة التي تجسّد تنوّع التجربة الإبداعية في السعودية.