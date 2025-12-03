الأهلي يبقي ديميرال 3 أعوام

مدَّد النادي الأهلي عقدَ التركي ميريح ديميرال، مدافع الفريق الأول لكرة القدم، ثلاثة أعوامٍ إضافية، ليستمرَّ مع أهلي جدة حتى صيف 2029، وفق ما أعلن عنه النادي الغربي عبر منصة «إكس»، الأربعاء.

وكان عقد اللاعب الدولي ينتهي بنهاية الموسم الجاري، أي في يونيو المقبل.

ويأتي التجديد تأكيدًا لما نشرته «الرياضية» في 3 سبتمبر الماضي حول رغبة الطرفين في استمرار المدافع التركي وتقدم المفاوضات بينهما.

وانضمَّ ديميرال إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا الإيطالي مقابل 17 مليون يورو بعقدٍ لثلاثة مواسم، وقدّم منذ وصوله حضورًا دفاعيًا لافتًا، خاض خلاله 81 مباراة في جميع المسابقات، سجل 3 أهداف وصنع 4، ولعب 6875 دقيقة، مسهمًا في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 وكأس السوبر السعودي 2025.

وحظي المدافع التركي بثقة الجهاز الفني بقيادة الألماني ماتياس يايسله، بعد أدائه الثابت وقدرته على قيادة خط الدفاع، إلى جانب تأثيره الواضح في المباريات الكبيرة.

ومن أبرز لحظات ديميرال بقميص الأهلي تدخلاته الحاسمة في الأدوار الإقصائية لدوري أبطال آسيا، وإسهاماته الدفاعية التي منحت الفريق صلابة وثباتًا خلال موسميه مع الأخضر.