جوائز نوفمبر.. منار وأدريانا ومنى الأفضل

حققت الأردنية منار فريج، مدربة فريق الأهلي الأول للسيدات، جائزة أفضل مدرب في الدوري الممتاز، لشهر نوفمبر الماضي بعد تصويت الجمهور على منصة إكس، الأربعاء.

وحصلت فريج على 81 في المئة من التصويت، بعد أن قادت الفريق في 3 مباريات سجل من خلالها خمسة أهداف واستقبل ثمانية، وفاز في واحدة، وخسر وتعادل في مثليها، متفوَّقة على الكندية كارميلينا موسكاتو، قائدة القادسية، والمالطي راي فاروجيا، مدرب العلا.

وفي جائزة أفضل لاعبة، انتزعت البرازيلية أدريانا سيلفا لاعبة القادسية الجائزة، متفوَّقة على زميلتها الفرنسية ليا لي جاريك، والكونغولية كلارا لوفانجا لاعبة النصر، بـ 64 في المئة من التصويت.

وحصدت منى، حارسة النصر، جائزة أفضل حارسة في الشهر ذاته، بنسبة 99 في المئة من الأصوات، بعد أن حافظت على نظافة شباكها في مباراة من أصل ثلاث، فيما استقبلت شباكها هدفين.