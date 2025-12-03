بعد 343 يوما.. العراق يرد الدين إلى البحرين

ردَّ المنتخب العراقي الأول لكرة القدم دينًا عمره 343 يومًا إلى نظيره البحريني بعدما فاز عليه 2ـ1، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الرابعة لبطولة كأس العرب 2025.

واستعاد «أسود الرافدين» من خلال هذا الانتصار كبرياءه أمام «الأحمر»، الذي تغلب عليه بثنائية نظيفة خلال المواجهة التي جرت 25 ديسمبر 2024 ضمن دور مجموعات بطولة كأس الخليج.

فعلى ملعب 974 في الدوحة، العاصمة القطرية، تقدم المنتخب العراقي حامل الرقم القياسي في بطولة كأس العرب بأربعة ألقاب آخرها عام 1988 بهدفين، الأول عكسي وسجَّله البحريني إبراهيم لطف الله بالخطأ في منتخب بلاده بعد مرور 10 دقائق من انطلاق اللقاء، والثاني سجَّله مهند علي في الدقيقة 26.

وقلص المنتخب البحريني النتيجة بهدف حمل توقيع سيد هاشم، لكن آماله في العودة تلقت ضربة في اللحظات الأخيرة بعدما اضطر إلى إكمال المباراة بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه إبراهيم الختال في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع للشوط الثاني.

بهذه النتيجة، خطف المنتخب العراقي أول ثلاث نقاط في مسيرته بالبطولة، ليتربع على قمة المجموعة الرابعة، بفارق نقطتين أمام منتخبي الجزائر والسودان، اللذين تقاسما المركز الثاني بنقطة لكل منهما، فيما تذيل منتخب البحرين الترتيب دون نقاط.