بغياب رينارد.. الأخضر يخسر 4 مرات

خَسِر المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أربعًا من المباريات الست التي خاضها في غياب المدرب الفرنسي هيرفي رينارد، الذي تبعده قرعة كأس العالم عن المواجهة مع جزر القمر الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب.

وترك رينارد قيادة «الأخضر» مرتين خلال فترته الأولى، بين 2019 و2023. وعهِد لمواطنه ومساعده لوران بونادي بتدريب المنتخب خلال النسخة الماضية من كأس العرب.

واعتمد بونادي على الصف الثاني من اللاعبين، مُشكِّلًا قائمته من عناصر شابة خرجت من دور المجموعات بعد الخسارة من منتخبي الأردن والمغرب 0ـ1 والتعادل بين المباراتين مع فلسطين 1ـ1.

وبعد العودة من كأس العالم 2022، حلَّ استحقاق كأس الخليج العربي في العراق «خليجي 25». وبدلًا من رينارد، كلّف الاتحاد السعودي لكرة القدم سعد الشهري بهذه المهمة. ومثل بونادي، اختار الشهري صفًا ثانيًا من اللاعبين، أغلبها من الشبّان.

وحظِيت هذه المجموعة بفوزٍ ضمن الدور الأول، تحقّق أمام اليمن، لكنها خسِرت تاليًا من العراق وعمان وخرجت مبكّرًا.

وينظم الاتحاد الدولي «فيفا»، الجمعة، في واشنطن العاصمة الأمريكية، مراسم سحب قرعة كأس العالم 2026. ويحضر رينارد الحفل، بعد تأهل «الأخضر» إلى المونديال خلال أكتوبر الماضي، إثر تصدره مجموعته في ملحق التصفيات الآسيوية. وفي اليوم ذاته، يواجه المنتخب جزر القمر على ملعب البيت في قطر، ضمن الجولة الثانية من أول أدوار كأس العرب. وافتتح السعوديون مشوارهم في البطولة بالفوز 2ـ1 على منتخب عمان، الثلاثاء، على ملعب المدينة التعليمية. وتضم المجموعة ذاتها منتخب المغرب، الذي هزم جزر القمر 3ـ1، لحساب الجولة الأولى.

ويقود الفرنسي فرانسوا رودريجيز كتيبة «الصقور الخُضر» أمام جزر القمر، عوضًا عن رينارد.