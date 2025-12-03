القحطاني يمثل الأخضر في مونديال الإبحار

يستعد المنتخب السعودي للإبحار الشراعي لذوي الاحتياجات الخاصة لمشاركته الرسمية الأولى في بطولة العالم في نسختها الأولى، التي أطلقتها مؤسسة عُمان بالتعاون مع الاتحاد الدولي للإبحار، في سلطنة عمان.

وجرى الافتتاح الرسمي للبطولة، التي تستمر حتى 8 ديسمبر الجاري، الأربعاء، بمشاركة 155 بحّارًا يمثلون 37 دولة من بينهم الرباعي العربي «السعودية والعراق والبحرين وعُمان».

ويمثل المنتخب السعودي في البطولة سعد القحطاني، لاعب نادي الجبيل، برفقة مدربه محمد العتيبي.

وافتتحت البطولة في مدينة المصنعة تحت رعاية عزام بن قيس آل سعيد، رئيس اللجنة الأولمبية العُمانية، وحضور الدكتور خميس الجابري، الرئيس التنفيذي لعُمان للإبحار.