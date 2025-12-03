كأس إيطاليا.. أتالانتا يكسب جنوى ويعبر إلى ربع النهائي

بلغ فريق أتالانتا الأول لكرة القدم ربع نهائي كأس إيطاليا، عقب فوزه على جنوى 4ـ0، الأربعاء، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب جويس في برجامو، ليضرب موعدًا مع يوفنتوس، في دور الثمانية.

وعلى غرار الفرق السبعة الأخرى، التي أنهت الموسم الماضي من الدوري في المراكز الثمانية الأولى، بدأ أتالانتا مشواره في المسابقة من ثمن النهائي، ولم يجد صعوبة في تجاوز هذا الدور على حساب جنوى، مستفيدًا من النقص العددي في صفوف الأخير منذ الدقيقة 36 بعد طرد العاجي الأصل الإيطالي الجنسية سيدو فيني.

وافتتح أتالانتا التسجيل حتى قبل طرد فيني عبر الألباني بيرات جيمشيتي بكرة رأسية «19» قبيل خسارته جهود الغاني كمال الدين سليمانا واستبداله بدانيال مالديني «21».

ثم بقيت النتيجة على حالها حتى بداية الشوط الثاني حين أضاف الهولندي مارتن دي رون الثاني من خارج المنطقة بعد تمريرة من مالديني بالذات «54»، والكرواتي ماريو بالاتشيتش الثالث بتمريرة من جانلوكا سكاماكا، والبديل النيجيري آنيست أهانور الرابع بعدما وصلته الكرة من الآخر الصربي لازار ساماردجيتش إثر ركلة ركنية «1+90».

وبذلك، واصل أتالانتا صحوته بقيادة بالادينو، مدرب الفريق الجديد، الذي خلف الكرواتي إيفان يوريتش، محققًا فوزه الثالث تواليًا، بين دوري الأبطال والدوري والكأس، من أصل أربع مباريات خاضها حتى الآن.