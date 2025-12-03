لجنة الانضباط ترفض احتجاج القادسية وتؤكد نظامية الأهلي

أعلنت لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم، الأربعاء، رفض الاحتجاج المقدَّم من نادي القادسية بشأن عدم نظامية مشاركة عدد من لاعبي نادي الأهلي في المباراة التي جمعت الفريقين ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي، التي انتهت بفوز الأهلي بنتيجة 2ـ1.

وأشارت «الرياضية»، 22 نوفمبر الماضي، إلى أنَّ إدارة نادي القادسية رفعت احتجاجًا رسميًّا إلى الاتحاد السعودي لكرة القدم ضد الأهلي، بداعي تقديم الأخير قائمة لاعبين تختلف نسبيًّا عن التي شاركت في مواجهة الفريقين.

وقالت اللجنة، في بيان لها: «تقدم القادسية باحتجاج رسمي يتعلق بمشاركة اللاعبين فراس البريكان، إيفان توني، محمد سليمان، وفالنتين أتانجانا، مدعيًا عدم قانونية مشاركتهم».

‎وأوضحت اللجنة أنه وبعد استكمال النادي الإجراءات الشكلية، خاطبت اللجنة النادي الأهلي وإدارة المراقبين برابطة الدوري السعودي للمحترفين لطلب الرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج.

‎وقرَّرت لجنة الانضباط على النحو التالي، رفض الاحتجاج من الناحية الموضوعية، ومصادرة رسم الاحتجاج لمصلحة الاتحاد السعودي لكرة القدم، في قرار قابل للاستئناف وفقًا للمادة «144» من لائحة الانضباط والأخلاق.