أعلن الاتحاد السعودي لكرة القدم إطلاق بطولة كأس تحدي الشتاء، بمشاركة أندية الدوري الممتاز للسيدات، والمقرر بدايتها 10 ديسمبر الجاري.

وقسمت الأندية على مجموعين: «الأولى تضم النصر والهلال والقادسية وشعلة الشرقية، فيما تضم الثانية الأهلي والاتحاد والعلا ونيوم».

وتعد «تحدي الشتاء» عاشر البطولات النسائية إلى جانب الدوري الممتاز للسيدات، وكأس الاتحاد السعودي للسيدات، وكأس سوبر السيدات، ودوري الدرجة الأولى، ودوري الدرجة الثانية، والدوري الممتاز للناشئات، ودوري الناشئات للدرجة الأولى، وبطولة الاتحاد السعودي للفتيات.

وتُلعب المرحلة الأولى بنظام دوري من دور واحد، إذ يخوض كل فريق مباراتين داخل مجموعته بحسب التصنيف، وفي حال انتهت المباراة بالتعادل تُحسم بركلات الترجيح، ويحصل الفائز في الوقت الأصلي على ثلاث نقاط، والفائز بركلات الترجيح على نقطتين، والخاسر بركلات الترجيح على نقطة واحدة.

وتشمل البطولة مواجهات نصف النهائي التي تسبق المباراة النهائية، في حين يلتقي الفريقان الخاسران لتحديد المركز الثالث.