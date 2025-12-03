ضمك والتعاون يتواجهان في الدوحة

يخوض فريق ضمك الأول لكرة القدم مواجهة تجريبية أمام نظيره التعاون في الدوحة، العاصمة القطرية، 11 ديسمبر الجاري، ضمن تحضيراتهما خلال فترة التوقف وفق مصادر خاصة بـ«الرياضية».

وانتظم الفريق الجنوبي في معسكر إعدادي في الدوحة منذ 30 نوفمبر الماضي، والأمر ذاته ينطبق على نظيره القصيمي الذي انطلق معسكره الإثنين الماضي.

ويتضمن برنامج ضمك خوض مباراة تجريبية أخرى سيتم الإعلان عنها لاحقًا.

ويعاود ضمك مشواره في دوري روشن السعودي بعد فترة التوقف في 19 من الشهر الجاري، عندما يستقبل ضيفه الأهلي على ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة ضمن منافسات الجولة العاشرة.

ويحتل الفريق الجنوبي المركز الـ16 برصيد 5 نقاط جمعها من انتصار وحيد وتعادلين، مقابل 4 هزائم خلال تسع جولات.