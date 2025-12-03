رينارد يريح الأساسيين.. والأخضر ينتقل إلى السد

اكتفى لاعبو المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الذين بدؤوا مباراة عمان بتمارين استرجاعية، الأربعاء، داخل الصالة الرياضية، وتدرَّب الباقون على المستطيل الأخضر في مستهل الاستعداد لمواجهة جزر القمر، الجمعة، ضمن ثاني جولات المجموعة الثانية من كأس العرب في قطر.

وبعد الفوز 2ـ1 على عمان، مساء الثلاثاء، وزّع المدرب الفرنسي هيرفي رينارد اللاعبين إلى مجموعة ضمّت الأساسيين، استخدمت الصالة الرياضية، وأخرى أدّت تدريبًا بدنيًا فنيًا على أحد ملاعب مركز «QWSC» الرياضي، اشتمل على مناورة غطت نصف مساحة الأرضية.

ويخوض المنتخب، عصر الخميس، على ملاعب التدريب في نادي السد، حصة تدريبية أخيرة قبل مباراة الجمعة، سيُسمَح لوسائل الإعلام بحضور دقائقها الـ 15 الأولى.

وفي الظهيرة، يتحدث الفرنسي فرانسوا رودريجيز، مساعد رينارد، عن المباراة خلال مؤتمرٍ صحافيّ.

وتضم المجموعة الثانية منتخب المغرب، الذي هزم جزر القمر، الثلاثاء، 3ـ1.

ومنذ وصوله إلى الدوحة، عاصمة قطر، السبت، يتدرّب «الأخضر» على ملاعب «QWSC»، فيما يستضيف نادي السد تدريب الخميس.