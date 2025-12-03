«أبطال ورياضات».. أصحاب الهمم يتنافسون في 4 مسابقات

نظَّم مركز التأهيل الشامل في منطقة عسير مبادرة «أبطال ورياضات»، تزامنًا مع اليوم الدولي للأشخاص ذوي الإعاقة 2025، الأربعاء، بهدف تعزيز المجتمعات الشاملة ودعم مسيرة أصحاب الاحتياجات الخاصة في الحراك الرياضي والاجتماعي.

وشهدت الصالة الرياضية المغلقة في مدينة الأمير سلطان بن عبد العزيز الرياضية في المحالة تنافسًا مثيرًا في أربع مسابقات هي: «تنس الطاولة، ورفع الأثقال، ولعبة البوتشيا، وسباق 50 مترًا للدوان»، وسط حضور لافت ومشاركة واسعة.

وجاءت الفعالية برعاية المهندس مؤيد الشريف، المدير العام لفرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المنطقة، بالشراكة مع فرع وزارة الرياضة ونادي عسير لذوي الإعاقة.

وفي ختام المنافسات، توَّج المهندس مؤيد الشريف الفائزين وكرّم المشاركين، كما قدَّم شهادات التكريم لجميع الجهات الداعمة للمبادرة.