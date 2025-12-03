تقنية الفيديو تؤجل نهائي كأس ليبيا

تأجل نهائي كأس ليبيا لكرة القدم بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي، الذي كان مقررًا الأربعاء، لمدة 24 ساعة بسبب تعذر تشغيل تقنية حكم الفيديو المساعد في ملعب القاهرة.

وكان الاتحاد الليبي لكرة القدم قرر الأسبوع الماضي تنظيم نهائي كأس ليبيا وكأس السوبر في مصر خلال الأسبوع الأول من ديسمبر بين الأهلي طرابلس والأهلي بنغازي.

لكن انطلاقة المباراة اليوم تأخرت في البداية بعد تعذر وصول معدات التصوير ومعدات تقنية حكم الفيديو المساعد في الوقت المحدد.

واضطر اللاعبون وطاقم التحكيم والمراقب للعودة إلى غرف الملابس.

وذكر شاهد عيان من «رويترز» أنه وبعد وصول المعدات لملعب القاهرة، اتضح أنه لم يتوفر للمباراة سوى ثلاث كاميرات فقط.

وأكد الحكام المسؤولون عن تقنية حكم الفيديو أنهم غير قادرين على إدارة المباراة بهذا العدد من الكاميرات، الأمر الذي أدى إلى تأجيلها لمدة 24 ساعة.