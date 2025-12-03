التحضيرات تنطلق

بدأ المنتخب السعودي الأول لكرة القدم الاستعداد لمواجهة جزر القمر، في كأس العرب، بحصة تدريبية عصر الأربعاء في الدوحة العاصمة القطرية، غاب عنها اللاعبون الذين بدؤوا مباراة عمان.. واكتفى الجهاز الفني بأداء الأساسيين تمارين استرجاعية داخل صالة اللياقة البدنية، وقاد تدريبًا للباقين على أحد ملاعب مركز «QWSC» الرياضي.. واستهل «الأخضر» مشواره في المجموعة الثانية من البطولة بالفوز على عمان 2ـ1 مساء الثلاثاء.. ويواجه جزر القمر، الجمعة، لحساب الجولة الثانية. (المركز الإعلامي ـ اتحاد القدم السعودي)