الأردن يتصدر بثنائية الإمارات

حقق المنتخب الأردني الأول لكرة القدم فوزًا مهمًا على نظيره الإماراتي بنتيجة 2ـ1، الأربعاء، ضمن الجولة الأولى من المجموعة الثالثة ببطولة كأس العرب 2025، الجارية في قطر.

وأكمل المنتخب الإماراتي اللقاء بنقص عددي بعد طرد لاعبه خالد الظنحاني في الدقيقة 18، قبل أن يفتتح النشامى النتيجة بهدف علي علوان من ركلة جزاء في الدقيقة 20.

وأضاع علي علوان ركلة جزاء أخرى لـ«النشامى» في الدقيقة 39، بينما قلص الأبيض الإماراتي الفارق بهدف برونو أوليفيرا في الدقيقة 74.

وانتزع المنتخب الأردني الفوز بهدف ثانٍ سجله يزن النعيمات عند الدقيقة 63 من المباراة التي جرت على ملعب «البيت».

بهذا الفوز يعتلي المنتخب الأردني صدارة المجموعة الثالثة بفارق نقطتين أمام مصر والكويت في المركز الثاني بعد تعادلهما 1ـ1، الثلاثاء، فيما بقي المنتخب الإماراتي دون نقاط في قاع الترتيب.

وفي الجولة الثانية، التي تلعب السبت المقبل، سيلتقي المنتخب الإماراتي ضد مصر، بينما يواجه الأردن نظيره الكويتي.