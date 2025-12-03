الهجمات المتطورة تختتم فعاليات «بلاك هات»

تُختتم فعاليات بلاك هات الشرق الأوسط وإفريقيا 2025، التي ينظمها الاتحاد السعودي للأمن السيبراني والبرمجة والدرونز، وشركة تحالف، المشروع المشترك بين الاتحاد وصندوق الفعاليات الاستثماري وشركة إنفورما الدولية، الخميس.

ويشمل اليوم الختامي جلسات تستعرض الهجمات المتطورة، وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في الاستجابة لهذه الهجمات إلى جانب مناقشة أحدث الاتجاهات والتقنيات التي تشكّل مستقبل الأمن السيبراني عالميًا.

وشهدت فعاليات، الأربعاء، نشاطًا متقدمًا في الجلسات وورش العمل التقنية، التي تناولت أحدث أساليب الدفاع الرقمي، ودور تقنيات الذكاء الاصطناعي في تعزيز الحماية، إضافة إلى مناقشة التطورات في الأمن المالي والمؤسسي ومستجدات الهجمات السيبرانية عالميًا.

وقدّم خبراء دوليون خلال جلسات Deep Dive عروضًا متخصصة كشفت عن ثغرات جديدة، واستعرضت حلولًا عملية مستندة إلى تجارب تشغيلية واقعية، فيما واصلت منصة Black Hat Campus استقطاب المواهب الشابة بجلسات تفاعلية وعروض توضيحية تُبرز مهارات الجيل الجديد في الأمن السيبراني.

وتواصلت المنافسات التقنية في منطقة الأنشطة بمسارات تمنح مكافآت تصل قيمتها إلى مليون ريال، إلى جانب مختبرات الآرسنال التي تستعرض أحدث الأدوات الأمنية، ومنطقة Terminal التي توفر بيئات محاكاة متقدمة لاختبار مهارات المشاركين في التحليل والهجمات الأخلاقية.

ويعكس الإقبال الواسع خلال اليوم الثاني التطور الذي حققته السعودية في بناء منظومة سيبرانية عالمية، وقدرتها على استضافة الفعاليات الدولية المتخصصة، حيث ركّزت الجلسات على الاتجاهات الحديثة في الأمن السيبراني وأولويات تطوير الكفاءات الوطنية القادرة على التعامل مع التحديات المتقدمة.