بالترجيح.. نابولي يعبر إلى ربع النهائي

احتاج فريق نابولي الإيطالي الأول لكرة القدم، بطل الدوري وشريك الصدارة الحالي، إلى ركلات الترجيح لبلوغ ربع نهائي مسابقة كأس إيطاليا على حساب ضيفه كالياري 9ـ8 بعد التعادل 1ـ1 في الوقت الأصلي، الأربعاء، على ملعب دييجو أرماندو مارادونا.

وعلى غرار الفرق السبعة الأخرى، التي أنهت الموسم الماضي من الدوري في المراكز الثمانية الأولى، بدأ نابولي مشواره في المسابقة من ثمن النهائي، وبدأ في طريقه لحسم بطاقته من دون عناء حين تقدم فريق المدرب أنتونيو كونتي على كالياري في الدقيقة «28» عبر لورنتسو لوكا بكرة رأسية.

لكن كالياري رفض الاستسلام، وعاد في الشوط الثاني، مدركًا التعادل بواسطة سيباستيانو إسبوزيتو إثر هجمة مرتدة «67»، ثم بقيت النتيجة على حالها حتى نهاية الوقت الأصلي، ليحتكم الفريقان مباشرة إلى الركلات الترجيحية، التي كانت ماراثونية قبل أن يحسمها الحارس الصربي فانيا ميلينكوفيتش ـ سافيتش بصده محاولة الأنغولي زيتو لوفومبو، ممهدًا الطريق أمام أليساندرو بونجورنو لمنح فريقه الفوز قبل اختباره الصعب، الأحد، في الدوري ضد يوفنتوس.