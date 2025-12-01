كأس العرب ـ فرصة التجديد المهدرة

أحاول أن أتفهم حرص الفرنسي هرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي على المشاركة بالفريق الأساسي في بطولة كأس العرب، التي تلعب حاليًا في قطر، هو يريد أن يحقق نتائج جيدة، تشفع له وللاعبيه بعد محنة التأهل الصعب عبر الملحق.

ولكن وجهة نظري، وأزعم أنها وجه نظر الكثيرين، وقد تكون صائبة وقد تكون غير ذلك، كان من الأجدى استثمار هذه البطولة في اكتشاف عناصر الجديدة تقود المنتخب في فترات قادمة، خاصة في كأس العالم 2026، وما بعدها، بالذات وأن مستوى المنتخب في تصفيات كأس العالم لم يكن جيدًا، وبالكاد تأهل عبر الملحق، لم يكون المنتخب السعودي في أفضل حالاته وبالتالي كان يحتاج لدماء جديدة، يتم ضخها في البطولات الإقليمية مثل كأس الخليج، وكأس العرب.



لدينا خلل، وهذا أمر بين، لا يحتاج لمن يؤكده، وكان من الضروري البحث عن عناصر جديدة، فالاعتماد على الأسماء ذاتها لم يكن قرارًا جيدًا، فهي لن تقدم أكثر مما قدمته سابقًا، ومستوياتها معروفة ولا تحتاج لتأكيد، خاصة أن معظم الدول القوية تشارك في البطولة بالصف الثاني بهدف اكتشاف أسماء جديدة تدعم منتخباتها مستقبلًا.

يوشك الجيل الذي يمثل المنتخب السعودي حاليًا على أن يتوقف عن اللعب، وفي حال عدم وجود من يحمل لواء الكرة السعودية من بعدهم سنكون في أزمة أكبر مما نحن فيه، الإحلال في المنتخب يتم بشكل بطئ جدًا، ولا يتواكب مع تزايد أعمار اللاعبين.



في كل مرة كان رينارد يتعذر بعدم مشاركة لاعبي المنتخب أساسيين، وعندما جاءته الفرصة لمنح أسماء جديدة الثقة، عاد وتمسك بالأسماء ذاتها التي ينتقدها في كل مرة، وكأن الكرة السعودية عاجزة عن اكتشاف أسماء جديدة.



الفوز بكأس العرب أن تحقق سيكون أمرًا جيدًا، ولكن في نهاية المطاف لا يجب أن يكون الهدف، لأن الهدف الأهم هو إعداد المنتخب لكأس العالم المقبلة وما بعدها، هذا هو الهدف الذي يجب أن يكون في ذهن المدرب والقائمين على المنتخب، في أوقات السابقة كنا نحقق نتائج جيدة في كأس الخليج وفي البطولات العربية، ولكن عندما يصل الأمر إلى كأس العالم تكون النتائج السلبية، في عام 2002 على سبيل مثال فزنا بكأس الخليج قبل أشهر قليلة من السفر إلى اليابان، وهناك كانت الكارثة الكبرى، فاللعب مع منتخبات الخليجية لا يعني أنك في أفضل حالاتك لتلعب مع المنتخبات العالمية، خاصة عندما يكون مدربك في الأصل غير مقنع.



لو كان لدينا مدرب جديد يحتاج لهذه الفرصة الاكتشاف مهارات اللاعبين لكان الأمر منطقيًا، ولكن مدرب مستمرة معك منذ فترة طويلة كان عليه أن يكون هدفه تقوية صفوف المنتخب، لا اكتشاف لاعبيك من جديد، كانت فرصة، ولكننا لم نستغلها بالشكل الأمثل، الكارثة لو خسرنا اللقب، هنا ستكون الخسارة مضاعفة، اللقب، وفرصة اكتشاف أسماء جديدة.