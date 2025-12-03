التجريبيات و«فيفا» يبعدان رينارد

يغادر الفرنسي هيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، الخميس، إلى واشنطن، العاصمة الأمريكية، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، الجمعة، ما يعني غيابه عن مواجهة جزر القمر في بطولة كأس العرب 2025، التي تلعب في اليوم ذاته.

وحسبما كشفت عنه مصادر «الرياضية»، يأتي قرار مشاركة رينارد في القرعة رفقة ياسر المسحل، رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، منذ وقت سابق، إذ كانت الرحلة مجدولة قبل انطلاق منافسات البطولة العربية، إذ من المقرر أن يحضر جميع مدربي المنتخبات المتأهلة بشكل رسمي حتى الآن، البالغ عددهم 42 مدربًا من أصل 48 يشاركون في البطولة، إذ تبقى 6 مقاعد لم يتم تحديدها. وأضافت المصادر أنَّ مشاركة رينارد تأتي ضمن برنامج ينظمه الاتحاد الدولي للعبة «فيفا» يتضمن ورشة عمل للمدربين على هامش القرعة، كما فضَّل المدرب الفرنسي المغادرة لحسم ملف عدد من المواجهات التجريبية بشكل مباشر، التي سيتم اختيارها بناءً على نتائج القرعة.

ومن المقرر أن يقود الفرنسي فرانسوا رودريجيز، مساعد رينارد، الصقور خلال مواجهة جزر القمر لحساب الجولة الثانية من البطولة على ملعب البيت.

ودشَّن الأخضر مشاركته في بطولة كأس العرب بانتصار على نظيره العماني، الثلاثاء، ويلاقي جزر القمر، الجمعة، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء المغرب 8 ديسمبر الجاري.