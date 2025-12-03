الريال يتنفس

عاد فريق ريال مدريد الأول لكرة القدم إلى طريق الانتصارات بفوز خارج أرضه على حساب أتلتيك بلباو بنتيجة 3-0، الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني (الوكالات)