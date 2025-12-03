مبابي يعيد توازن الريال

قاد الفرنسي كيليان مبابي، مهاجم فريق ريال مدريد الإسباني الأول لكرة القدم، فريقه إلى الفوز على مضيفه أتلتيك بلباو 3-0، الأربعاء، في مباراة مقدمة من المرحلة التاسعة عشرة، محافظًا على فارق نقطة مع غريمه برشلونة متصدر الدوري الإسباني.

وسجل مبابي هدفين «7 و59»، وقدّم لمواطنه إدواردو كامافينجا تمريرة حاسمة «42»، مساهمًا في رفع فريق العاصمة، القادم من ثلاثة تعادلات تواليًا، رصيده إلى 36 نقطة بفارق نقطة واحدة عن برشلونة الفائز على أتلتيكو مدريد 3-1، الثلاثاء.

وقدمت هذه المواجهة من المرحلة التاسعة عشرة، على غرار مباراة، الثلاثاء، بسبب ارتباط الفرق الأربعة بكأس السوبر التي تلعب في السعودية بين 7 و11 يناير.

وأثبت مبابي أهميته بافتتاحه التسجيل بطريقة مذهلة، حين استلم كرة من الإنجليزي ترنت ألكسندر أرنولد وتلاعب بلاعبَين قبل أن يسدد من على خط منطقة الجزاء إلى يسار المرمى «7».

ولعب مبابي كرة برأسه نحو مواطنه كامافينجا الذي تابعها بالرأس أيضًا في المرمى مضيفًا الثاني «42»، وأوّل أهدافه منذ 30 سبتمبر، وأنهى مبابي الأمور بالهدف الثالث بعد تسديدة من خارج منطقة الجزاء إلى يمين المرمى، رافعًا رصيده إلى 16 هدفًا في 14 مباراة في الدوري الموسم الجاري.

كما وصلت مساهمات مبابي التهديفية في الدوري الموسم الجاري إلى 20 منها 4 تمريرات حاسمة، أكثر مما سجله 15 فريقًا في الـ«لا ليجا».