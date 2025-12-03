بعد رفض الاحتجاج ضد الأهلي.. القادسية يستفسر

تعتزم إدارة نادي القادسية إرسال خطاب إلى لجنة الانضباط والأخلاق في الاتحاد السعودي لكرة القدم تستفسر فيه عن سبب رفض احتجاجها ضد فريق الأهلي الأول حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة. ويأتي ذلك، بعد ساعات من صدور قرار من لجنة الانضباط والأخلاق يتضمن رفض احتجاج القادسية بشأن عدم نظامية مشاركة فراس البريكان والإنجليزي إيفان توني ومحمد سليمان، لاعبي فريق الأهلي، خلال المواجهة التي خسرها الفريق 1ـ2، ضمن الجولة التاسعة من دوري روشن السعودي.

وطبقًا للمصادر ذاتها، فإن إدارة القادسية ستستفسر في خطابها إلى لجنة الانضباط عن سبب رفض الاحتجاج قبل الاستئناف على القرار.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق أوضحت في بيان، الأربعاء: «إنه بعد استكمال نادي القادسية للإجراءات الشكلية خاطبت اللجنة النادي الأهلي وإدارة المراقبين برابطة الدوري السعودي للمحترفين للرد على ما ورد في أسباب الاحتجاج المقدم من نادي القادسية».

وأضافت اللجنة أنه تم قبول الاحتجاج من الناحية الشكلية ورفضه من الناحية الموضوعية، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن القرار قابل للاستئناف، وفقًا للمادة 144 من لائحة الانضباط والأخلاق.