ملايين كأس العرب تثير مخاوف الاتحاد الإفريقي

وصفت بطولة كأس العرب بالمهدد المستقبلي لبطولة كأس أمم إفريقيا التي ينظمها الاتحاد القاري لكرة القدم «كاف»، لعائداتها الاقتصادية المرتفعة مقارنةً ببطولة الـ«الكاف»، ولتوقع جذب مالا يقل عن مليون مشجع لمشاهدة البطولة العربية، طبقًا لصحيفة «ليكيب» الفرنسية، الأربعاء.

ووفقًا لتقرير نشرته الصحيفة الفرنسية بلغت الحصيلة المالية الإجمالية للبطولة العربية نحو 31 مليون يورو، مقارنة بـ27.5 مليون يورو للبطولة الإفريقية،

ويحصل الفائز ببطولة كأس العرب على نحو 7 ملايين يورو، فيما يحصل المنتخب الفائز ببطولة كأس إفريقيا على 6 ملايين يورو.

ويخشى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم أن يفضل نجوم منتخبات الدول العربية من قارة إفريقيا المشاركة في بطولة كأس العرب مستقبلًا، لتنظيمها مرة كل أربعةِ أعوام، بالمقارنة بالبطولة الإفريقية التي تلعب كل عامين.

وتلعب النسختان المقبلتان من بطولة كأس العرب عامي 2029 - 2033 في قطر، وتشهد منافسةً بين المنتخبات التابعة لقارة آسيا وإفريقيا، بحسب وصف الصحيفة الفرنسية، صراعًا كرويًا قويًا، ينتقل من الشاشات الى المدرجات، إلى كافة مباريات البطولة.