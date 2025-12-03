رونالدو وماني ومحرز.. بين أفضل 100 في المونديال

ضمَّت قائمة أفضل 100 لاعب يشاركون في كأس العالم لكرة القدم 2026 ثلاثة نجومٍ من دوري روشن السعودي، أولهم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد ومهاجم فريق النصر، يليه زميله الجناح السنغالي ساديو ماني، ثم الجزائري رياض محرز، جناح الأهلي.

واستندت القائمة، التي أصدرها موقع «ذا أثليتيك» البريطاني الأربعاء، إلى خمسة عوامل رئيسة، في مقدمتها الأداء خلال الموسم الجاري. وأخذ الموقع في اعتباره معايير أداء اللاعب تاريخيًا، وأهميته لدى منتخب بلاده، وقيمته السوقية، وأخيرًا تقييمه في لعبة «إف سي 26» الإلكترونية.

ووضعت القائمة رونالدو في المركز الـ 25، الأفضل بين ثلاثي روشن، وحلَّ ماني في المركز الـ 38، ومحرز في المركز الـ 64.

وحضر الفرنسي كيليان مبابي بين العشرة الأوائل، وكذلك النرويجي إيرلينج هالاند، والإسباني لامين يامال، إضافةً إلى الإنجليزي هاري كين، والإسباني بيدري، والإنجليزي جود بيلينجهام، والبرازيلي فينيسيوس جونيور، والنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، والبلجيكي كيفين دي بروين، والإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وأول اسمٍ في القائمة من آسيا هو الكوري الجنوبي سون هيونج مين، ومن إفريقيا المصري محمد صلاح، ومن منتخبات الكونكاكاف الأمريكي كريستيان بوليسيتش، الذي تشارك بلاده في استضافة المونديال مع المكسيك وكندا.