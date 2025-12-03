وكيل إنزاجي: صفقة أتشيربي صعبة.. وكوموزو رفض الرحيل

استبعد الإيطالي فيديريكو باستوريلو، وكيل أعمال مواطنه سيموني إنزاجي، مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم، تعاقد الأزرق مع فرانشيسكو أتشيربي، لاعب إنتر ميلان، واصفًا الصفقة بالصعبة في ظل عدم توفر خانات أجنبية شاغرة في صفوف الفريق السعودي.

وقال باستوريلو في حواره مع موقع «توتو ميركاتو ويب»، الإيطالي، الأربعاء: «توجد 8 خانات أجنبية لكل فريق بالدوري السعودي، وخانتان للاعبين تحت 21 عامًا، وحتى الآن ليس هناك خانة متاحة، وأشك بمغادرة أحد اللاعبين الأجانب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة».

وأضاف وكيل أعمال مدرب الهلال: «تنتظر إنزاجي الكثير من الصعوبات خلال الفترة المقبلة، لأنه سيفقد جهود المغربي ياسين بونو حارس المرمى والمدافع السنغالي كاليدو كوليبالي بسبب مشاركتهما في بطولة كأس أمم إفريقيا، لكن التعاقد مع لاعب من مواليد 2004 سيكون خيارًا أكثر احتمالًا من التوقيع مع لاعبي أجنبي في الهلال».

وواصل باستوريلو: «الأهم من كل ذلك، هو معرفة ما إذا كان الهلال يرغب بمثل هذا النوع من التعاقد في الفترة المقبلة».

وعن ما أثير بشأن رغبة الهلال في التعاقد مع مواطنه بيترو كوموزو مدافع فيورنتينا، أجاب وكيل إنزاجي: «الهلال لم يقدم عرضه الرسمي لأن اللاعب فضل الاستمرار مع فريقه الحالي».

وأبدى وكيل مدرب الهلال ارتياحه لما وصفه بأجواء إيجابية يعيشها سيموني إنزاجي، وأوضح في هذا الصدد: «إنزاجي سعيد ويقدم أداءً ممتازًا في الهلال، فالفريق يتصدر مجموعته في دوري أبطال آسيا للنخبة، وفي الدوري يقف خلف النصر، فريق كريستيانو رونالدو، بفارق أربعة نقاط».