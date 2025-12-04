عوضا عن لموشي.. الدرعية يقترب من شرودر

اقتربت إدارة نادي الدرعية من التوصل إلى اتفاق مع الهولندي ألفريد شرودر لتدريب الفريق الأول لكرة القدم عوضًا عن الفرنسي صبري لموشي المقال من منصبه حسبما كشفت عنه لـ«الرياضية» مصادر خاصة.

وحسب المصادر ذاتها، فإن المفاوضات مع المدرب الهولندي وصلت إلى مراحل متقدمة، ولم يتبق سوى التوقيع على العقد.

وفي حال تولى شرود مهام تدريب الدرعية، فإنها ستكون المرة الأولى التي يخوض فيها المدرب الهولندي البالغ من العمر 53 عامًا تجربة التدريب خارج القارة الأوروبية بعد أن تنقل بين العديد من الأندية الهولندية والبلجيكية والألمانية، وأبرزها أياكس الهولندي وكلوج بروج البلجيكي، وهوفنهايم الألماني.

ويحتل الدرعية المركز الرابع في دوري يلو لأندية الدرجة الأولى بعد مرور 9 جولات خاضها بإشراف الفرنسي لموشي الذي قاده إلى تحقيق 21 نقطة من أصل 30 من ست انتصارات وثلاثة تعادلات مقابل خسارة وحيدة.