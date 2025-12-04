كأس ألمانيا.. بايرن وشتوتجارت إلى ربع النهائي

تأهل فريق بايرن ميونيخ الأول لكرة القدم إلى دور الثمانية من بطولة كأس ألمانيا بفوز مثير على مضيفه يونيو برلين 3-2 ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة الأربعاء.

واستفاد بايرن من هدفين عكسيين سجلهما إلياس أنسه وديوجو ليتيه في شباك فريقهما يونيون برلين، وسجل هاري كين هدفًا في ثلاثية متصدر الدوري الألماني، في المقابل سجل ليوبولد كويرفيلد هدفي أصحاب الأرض في الدقيقتين 40 و55، من ركلتي جزاء.

ولعب المدرب فينسنت كومباني بتشكيلة تضم أغلب العناصر الأساسية للفريق خشية مفاجآت الكأس، ويحل بايرن ضيفًا على شتوتجارت السبت المقبل في الدوري الألماني.

وتأهل بايرن لملاقاة فرايبورج الذي فاز في وقت سابق اليوم على دارمشتات بنتيجة 2-0.

وفي وقت سابق أيضًا فاز شتوتجارت على مضيفه بوخوم بنتيجة 2-0، بعدما استفاد من النقص العددي في صفوفه منافسه منذ الدقيقة 45+1 بعد طرد فيليب شترومف الذي سجل الهدف الأول أيضًا بالخطأ في مرماه عند الدقيقة 12، ليكمل تفوّقه بهدف ثانٍ سجله دنيز أونداف 47.