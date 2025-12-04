مجددا.. ليفربول يتعثر في «أنفيلد»

تعادل فريق ليفربول الأول لكرة القدم على أرضه ووسط جماهيره مع ضيفه سندرلاند 1-1 ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وعاد ليفربول للتعثر سريعًا على ملعب «أنفيلد» بعدما أنهى سلسلة نتائجه السلبية بالفوز في الجولة الماضية على وست هام 2-0 ليحول تأخره أمام سندرلاند بهدف إلى التعادل بمثله.

وتقدم المغربي شمس الدين طالبي لسندرلاند في الدقيقة 67 وتعادل الألماني فلوريان فيرتز لليفربول في الدقيقة 81.

رفع ليفربول رصيده إلى 22 نقطة في المركز الثامن، أما سندرلاند فله 23 نقطة في المركز السادس.