ليدز يسقط تشيلسي بثلاثية

تعرضت آمال فريق تشيلسي الأول لكرة القدم في المنافسة على لقب الدوري الإنجليزي الممتاز لانتكاسة كبيرة بعد خسارته الثقيلة 3-1 أمام مضيفه ليدز يونايتد الذي غادر منطقة الهبوط بجدول الترتيب، الأربعاء.

وقدم ليدز بداية هجومية أسفرت عن هدف في الدقيقة السادسة عندما صوب جاكا بيجول كرة قوية بضربة رأس إثر ركلة ركنية، وضاعف الفريق تقدمه بهدف سجله آو تاناكا قبل دقيقتين من نهاية الشوط الأول.

وقلص تشيلسي الفارق بعد خمس دقائق من بداية الشوط الثاني عن طريق البديل بيدرو نيتو، لكن آماله في العودة تلاشت عندما أضاف ليدز الهدف الثالث في الدقيقة 72 عن طريق دومينيك كالفيرت لوين.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 24 نقطة في المركز الرابع، بفارق تسع نقاط عن أرسنال المتصدر، بينما رفع ليدز رصيده إلى 14 نقطة في المركز 17.