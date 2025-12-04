«نينتدو» تطرح أحدث جزء من سلسلة «ميترويد»

تطرح «نينتدو» الخميس أحدث جزء من سلسلة ألعاب الخيال العلمي «ميترويد» على أجهزة سويتش بعد اضطرابات شابت عملية التطوير بعد انتظار نحو ثمانية أعوام.

السلسلة المُستوحاة من أفلام «إليين» Alien، تروي قصة الصراع في الفضاء منذ عام 1986 بين صائدة الجوائز ساموس آران وكائنات «ميترويدز» الفضائية.

كانت هذه السلسلة التي تضم نحو خمسة عشر إصدارًا، في البداية لعبة ثنائية الأبعاد مخصصة للمنصات والاستكشاف، ثم تحولت إلى لعبة مغامرات عام 2002 مع إصدار «ميترويد برايم» على جهاز «جايم كيوب» Gamecube.

تنقل «ميترويد برايم 4: بيوند»، المُتاحة على أجهزة سويتش 1 و2، بطلتها إلى كوكب بعيد لاستكشافه سيرًا على الأقدام أو بالدراجة النارية.

يتعين على اللاعب شق طريقه عبر غابة خضراء أو صحراء، مسلحًا بدرع استشرافية ومدفع مُثبّت على ذراعه وقوى متنوعة تساعده على التقدم، ويواجه العديد من الأعداء في طريقه.

وفي جديد هذا الجزء الرابع، يُمكن استخدام وحدة التحكم «سويتش 2» القابلة للفصل كفأرة كمبيوتر، ما يجعل اللعب أكثر متعة لمن اعتادوا على ألعاب إطلاق النار على الكمبيوتر.

في اليوم السابق لإصدارها، حصلت لعبة «Metroid Prime 4: Beyond» على تقييم «إيجابي» إجمالي بلغ 81 من 100 على موقع تجميع المراجعات «ميتاكريتيك» Metacritic، بناءً على 71 مراجعة من صحف مُتخصصة.

بعد الكشف عن اللعبة وسط ضجة كبيرة في صيف عام 2017، أعلنت نينتندو في أوائل عام 2019 أنها اتخذت قرارًا نادرًا نسبيًا لهذا النوع من المشاريع بإعادة تطوير «Metroid Prime» من الصفر.

وأوضح شينيا تاكاهاشي رئيس قسم التطوير في «نينتندو» في فيديو على يوتيوب في يناير 2019، أن الإصدار الأول لم يُلبّ «المعايير التي نبحث عنها في جزء ثان».

ثم أوكلت شركة ألعاب الفيديو اليابانية العملاقة المشروع إلى أحد استوديوهاتها، ريترو الأمريكية، مُطوّرة ألعاب «ميترويد برايم» الثلاث الأولى.