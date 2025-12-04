كأس العرب.. معلول ينتقد تحضيرات تونس

وصف المدرب التونسي نبيل معلول، مدرب فريق القادسية الكويتي الأول لكرة القدم، تحضيرات منتخب بلاده لمنافسات كأس العرب 2025 بغير الجيدة في وقت يبحث «نسور قرطاج»، الخميس، أمام فلسطين عن تعويض خسارتهم الافتتاحية أمام سوريا بهدف دون مقابل.

وقال معلول الذي أشرف على منتخب تونس آخر مرة عام 2018 :«كان من الأولى استدعاء منتخب رديف للمشاركة في كأس العرب على غرار ما فعلت منتخبات مصر والجزائر والمغرب».

وأضاف نبيل أن خسارة تونس في أولى المباريات وأيضًا المنتخب القطري «أمام فلسطين 0-1» بعثر أوراق المجموعة الأولى، ممتدحًا المنتخبين السوري والفلسطيني وما قدماه في ظهورهما الأول بالبطولة.

وشدد ابن الـ62 عامًا على أن ثمة صعوبة في التنبؤ بالمنتخبات التي ستواصل مهمتها بنجاح حتى النهاية لتحقيق اللقب، وانتقد لاعب الوسط الدولي السابق توقيت إجراء كأس العرب خلال الفترة 1-18 ديسمبر الجاري وسط انشغال المنتخبات الإفريقية بالتحضير لكأس أمم إفريقيا في المغرب التي تنظم خلال الفترة من 21 ديسمبر إلى 18 يناير المقبل في ظل عدم القدرة على الاستعانة بالعديد من العناصر المؤثرة في المنتخبات لانشغالهم في الدوريات الأوروبية المهمة.

وأضاف معلول : «لم يراع «فيفا» تجهيزات منتخبات شمال إفريقيا لبطولة كأس الأمم والتي ستنطلق عقب ختام كأس العرب بأيام معدودة، هناك صعوبة في اعتماد منتخبات شمال إفريقيا على العناصر الأساسية بالوقت الحالي، لأسباب كثيرة منها انشغال أكثر من 90 في المئة من اللاعبين في تلك المنتخبات مع أنديتهم الأوروبية وفي شتى أنحاء الدوريات حول العالم».