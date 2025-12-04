السكيني: بعت «الشاص».. ورفضت المليون

سجل عبد العزيز السكيني، مالك الإبل، اسمه كأصغر مشارك في منافسات مهرجان الملك عبد العزير بنسخته العاشرة، الذي ينظم خلال الفترة من 29 نوفمبر الماضي ويستمر حتى 3 يناير المقبل.

وقال لـ«الرياضية» السكيني، الذي يشارك في فئة «المجاهيم»: «حضرت إلى الصياهد بعد إعلان «شوط الرؤية» في النسخة العاشرة ونويت المشاركة منذ ثلاثة أشهر والحمد لله استطعت شراء فرديات «مفاريد» وجاهز للحدث الكبير».

وأضاف عبد العزيز الذي أكد أن والده يقف بجانبه ويدعمه ماديًا بعد إعلان المشاركة في «شوط الرؤية»: «اشتريت فردية بـ 60 ألف ريال ووصل سعرها عند البوابة مليون ريال ورفضت بيعها إضافة إلى فردية اشتريتها مقابل سيارتي من نوع جيب شاص ولدي الرغبة في مواصلة المشتريات حتى دخول المنقية إلى شبوك لجنة التحكيم».

وتابع المالك البالغ من العمر 16عامًا: «لون المجاهيم صعب فيه الحصول على الزين وخاصة بهذا العمر، ولكن الحمد لله أراهن على نظري ومعرفتي للإبل والميدان يحكم بيني وبين المشاركين».