رودريجيز: لن أغير نهج رينارد

أكد الفرنسي فرانسوا رودريجيز، مساعد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، أهمية مواجهة جزر القمر، مؤكدًا أن منافسه يمتلك أسماء مميزة خصوصًا في الشق الدفاعي قبل لقائهم الجمعة، في ثاني مباريات الأخضر خلال بطولة كأس العرب 2025.

وعقد رودريجيز مؤتمرًا صحافيًا الخميس، تحدث فيه عن المباراة التي سوف يقودها بدلًا من مواطنه هيرفي رينارد الذي توجه إلى واشنطن العاصمة الأمريكية لحضور حفل قرعة كأس العالم 2026 المقررة الجمعة.

وقال مساعد مدرب الأخضر: «كان من المهم أن نبدأ بشكل جيد أمام منتخب قوي مثل عُمان، وهو ما تحقق بالفوز، والجمعة لدينا مباراة صعبة أمام جزر القمر الذي يمتلك عناصر مميزة وسنحاول العمل على مواصلة الانتصارات».

وأضاف فرانسوا :«منتخب جزر القمر يملك عددًا من اللاعبين المميزين لاسيما على المستوى الدفاعي كما أنه يملك هجومًا منظمًا وهو ما يدفعنا لاحترامه كثيرًا من أجل تحقيق الفوز».

وعن إمكانية تغيير طريقة اللعب في غياب رينارد، قال فرانسوا :«لن نغير خطتنا واستعددت أنا ورينارد ونعمل جميعًا في الجهاز الفني من أجل دخول المباراة في أفضل الظروف، ومستعدون من أجل تحقيق الفوز».

وأكد فرانسوا أنه سيكون بديلًا لرينارد في مباراة جزر القمر فقط، مشيرًا إلى أن المدرب الفرنسي سيقود المنتخب السعودي في مباراته الثالثة بالبطولة أمام المغرب المقررة الإثنين المقبل.