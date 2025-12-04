بـ52 نقطة.. موراي يمنح دنفر الانتصار الثامن

قاد الكندي جمال موراي فريقه دنفر ناجتس الأمريكي الأول لكرة السلة إلى انتصار مهم بعد تسجيله 52 نقطة أمام إنديانا بيسرز في المواجهة التي انتهت بنتيجة 135-120ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين «NBA»، الخميس.

وحقق ناجتس الذي كان خسر مبارياته الأربع الأخيرة على أرضه فوزه الثامن تواليًا خارج ملعبه.

وعلى الرغم من الشكوك التي حامت حول إمكانية مشاركة موراي أساسيًا بسبب التواء كاحله الأيمن الإثنين، إلّا أنه كان حاضرًا وأسهم في تحقيق انتصار فريقه.

وقال ديفيد أدلمان مدرب ناجتس بعد الانتصار :«آمل في أن يفهم الناس، الأمر لا يتعلق بـ 52 نقطة فقط، بل بتحقيق 19 من 25 كرة، 10 من 11 محاولة ثلاثية، و4 من 5 رميات حرة.

هذه فاعلية مذهلة.. أعتقد أنها واحدة من أكثر المباريات فاعلية على الإطلاق في تسجيل 50 نقطة».

وفي أورلاندو، منح ديأرون فوكس بفضل رميتين حرتين قبل 1.4 ثانية من النهاية، التقدم لفريقه سان أنتونيو سبيرز أمام ماجيك ليخرج فائزًا بفارق نقطتين 114-112.

وتكاتف لاعبو سبيرز لتعويض غياب العملاق الفرنسي فيكتور ويمبانياما وستيفون كاسل أفصل لاعب ناشئ فسجل 6 منهم أكثر من 10 نقاط.

في المقابل، سجل الألماني فرانتس فاجنر 25 نقطة مع ماجيك الذي فرض التعادل بنتيجة 112-112 قبل 7.7 ثوان من النهاية من دون أن يتمكن من قلب النتيجة لصالحه.

وضمن لقاءات الجولة ذاتها أنهى لوس أنجليس كليبرز سلسلة من خمس مباريات من دون فوز، بتغلبه على مضيفه أتلانتا هوكس 115-92.

وسجّل جيمس هاردن 27 نقطة، وأضاف إليها 9 تمريرات حاسمة، في حين أسهم كواي لينارد بـ 21 نقطة و6 متابعات و5 تمريرات حاسمة لصالح كليبرز الذي حقق فوزه السادس فقط الموسم الجاري.