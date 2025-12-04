السائقون في أبوظبي

وصل سائقو فرق بطولة العالم للسيارات «فورمولا1»، الخميس، إلى حلبة مرسى ياس في الإمارات ضمن التحضيرات لمنافسات جائزة أبو ظبي الكبرى «الجولة الرابعة والعشرون والأخيرة» من البطولة المقررة الأحد المقبل (وكالات)