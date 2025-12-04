رودريجيز.. خبير المواهب يقود الأخضر

يقود الفرنسي فرانسوا رودريجيز، المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام جزر القمر، على ملعب البيت في العاصمة القطرية الدوحة، الجمعة، إذ سيكون هو الرجل الأول بشكل مؤقت.

ويعمل فرانسوا رودريجيز ضمن الطاقم التدريبي للمدرب هيرفي رينارد باستمرار وهو من مواليد مدينة بوون الفرنسية، عام 1969، كما عمل في مجال التدريب وقطاع الناشئين منذ أكثر من 20 عامًا.

وفي أكتوبر 2024، ترك فرانسوا رودريجيز، مدير أكاديمية لوهافر للشباب، منصبه للانضمام إلى الجهاز الفني لهيرفي رينارد، وفقًا لما ذكرته صحيفة «ليكيب» الفرنسية.

ويُعرف فرانسوا بأنه أحد خبراء قطاعات الناشئين في فرنسا، إذ سبق له العمل مدربًا في أكاديمية باريس سان جيرمان للشباب، ثم مديرًا لأكاديمية لوهافر.

ومنذ عام 1999، بدأ فرانسوا مسيرته التدريبية مع نادي لو هافر، حيث تولى منصب المدرب لفريق تحت 19 عامًا بالنادي، خلال الفترة من 1999 وحتى 2009.

وبعدها، تولى فرانسوا رودريجيز منصب مدير أكاديمية نادي كان الفرنسي، خلال الفترة من 2009 وحتى 2011، ثم مدربًا لفريق 19 عامًا بالنادي حتى 2013، إذ انتقل بعدها لتدريب فريق الشباب في نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وظل فرانسوا لمدة 5 أعوام داخل نادي باريس سان جيرمان، من 2013 وحتى 2018، إذ عمل مدربًا لفريق 19، ثم رئيسًا لمدربي أكاديمية الشبان والناشئين بنادي العاصمة.

ودرب روديجيز أكثر من نجم صار مشهورًا في أكاديمية باريس سان جيرمان، مثل الفرنسي كريستوفر نكونو، لاعب ميلان الإيطالي حاليًا، وموسى ديابي جناح فريق الاتحاد الذي قضى جزءًا من مسيرته أيضًا في صفوف سان جيرمان سابقًا، إضافة إلى ياسين عدلي لاعب الشباب الحالي وميلان السابق، الذي كان ضمن صفوف فريق الناشئين في نادي باريس.

وبعد نجاحاته مع سان جيرمان، عاد فرانسوا لنادي لو هافر، حين تولى منصب مدير أكاديمية الشباب والناشئين بالفريق منذ 2018 وحتى 2024، قبل أن يغادر فرنسا متجهًا إلى السعودية، بطلب من مواطنه هيرفي رينارد.

يذكر أن فرانسوا رودريجيز عمل مدربًا أيضًا للفريق الرديف بنادي لو هافر، خلال موسم 2023-2024، حيث أدار 26 مباراة في مختلف المسابقات، حقق خلالها فريقه 7 انتصارات وخسر 11، إضافة إلى 8 تعادلات.

ويغيب رينارد، مدرب المنتخب السعودي بسبب مغادرته، الخميس، إلى واشنطن، العاصمة الأمريكية، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026، الجمعة.