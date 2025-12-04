ديميرال.. لقبان و17 بطاقة مع الأهلي

ظهر الدولي التركي ميريح ديميرال، مدافع فريق الأهلي الأول لكرة القدم، في 81 مباراة رسمية بقميص القطب الجداوي، سجّل خلالها 3 أهداف وصنع 14، وحصل على 15 إنذارًا وطرد مرتين، وحقق لقبين قبل أن يمدد عقده الأربعاء 3 أعوام إضافية.

وانضم ديميرال إلى الأهلي في صيف 2023 قادمًا من أتالانتا الإيطالي مقابل 17 مليون يورو بعقد أولي لثلاثة مواسم.

بدأ ديميرال مسيرته في أكاديمية فنربخشة التركي، ثم احترف مبكرًا في البرتغال مع ألكانينزي وسبورتنج لشبونة، قبل العودة إلى تركيا مع أنطاليا سبور معارًا.

وفي عام 2019 انتقل إلى الدوري الإيطالي عبر ساسولو، لفت الأنظار بشدة، فتعاقد معه يوفنتوس حيث زامل كريستيانو رونالدو لموسمين، وحقق مع «السيدة العجوز» لقب الدوري الإيطالي 2019-2020، وكأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي 2020-2021.

ثم انتقل إلى أتالانتا حيث لعب 70 مباراة وسجّل 3 أهداف قبل رحيله إلى الدوري السعودي.

في الأهلي، شكّل ديميرال مع البرازيلي روجير إيبانيز واحدة من أقوى الثنائيات الدفاعية في القارة الآسيوية، وأسهم بشكل محوري في تتويج الفريق بلقب دوري أبطال آسيا للنخبة 2024-2025 بعد الفوز في النهائي على كاواساكي فرونتالي الياباني 2-0، حيث شارك في 12 مباراة بالبطولة.

كما كان عنصرًا أساسيًا في الفوز بكأس السوبر السعودي 2025 على النصر بركلات الترجيح.

يُعرف ديميرال بشخصيته القيادية القوية وقدرته على قراءة المباراة، ما جعله أحد أبرز المدافعين في دوري «روشن»، على الرغم من غيابه عن بعض المباريات بسبب الإصابات.

وعلى المستوى الدولي، تألق ديميرال مع منتخب تركيا في يورو 2024، حيث سجّل هدفي الفوز 2-1 على النمسا في دور الـ16، لكن الاتحاد الأوروبي أوقفه مباراتين بسبب احتفاله بـ«تحية الذئب» التي اعتُبرت ذات دلالة سياسية، فغاب عن ربع النهائي أمام هولندا الذي خسرته تركيا 1-2.