8 ديسمبر.. الجامعة الإلكترونية تدشن «مسرّعة سيو»

أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية تدشين «مسرعة سيو للتكنولوجيا الرياضية» 8 ديسمبر الجاري والتي تهدف إلى تمكين الشركات الناشئة السعودية في القطاع، الذي يعد من الأسرع نموًا على مستوى العالم.

وبحسب بيان نشرته الجامعة الخميس تركز المسرّعة على تطوير بيئة تجمع بين الابتكار والتقنية والرياضة، بما يتيح لرواد الأعمال بناء حلول تقنية تعزز كفاءة القطاع الرياضي، وتسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في الاقتصاد الرقمي وتطوير صناعة الرياضة.

كما توفر المسرّعة برامج إرشاد متخصصة، وفرص شراكات، ومسارات دعم متنوعة، إضافة إلى تعزيز التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لتبنّي التقنيات المحلية ذات الأثر المباشر في تطوير القطاع الرياضي.

وتنطلق فعاليات التدشين بمقر المسرعة في الرياض بحضور رئيس الجامعة ومشاركة قيادات من وزارة الرياضة ووزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، في خطوة تعكس تكامل الجهود لتسريع نمو التقنيات الرياضية وتمكين رواد الأعمال في هذا المجال.