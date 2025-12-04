بعد 23 عاما.. الأخضر يعيد ذكريات كوبمان

قبل نحو 23 عامًا، غيّب عارض صحي الهولندي جيرارد فاندرليم،عن مواجهة المنتخب السعودي الأول لكرة القدم أمام البحرين في نهائي كأس العرب في الكويت، ليتولى مساعده ومواطنه مارتن كوبمان المهمة وينجح في قيادة الأخضر إلى لقبه الثاني والأخير على صعيد المسابقة.

وبعد نحو عقدين، يعيد التاريخ نفسه في البطولة ذاتها، حين يقود المساعد الفرنسي فرانسوا رودريجيز الأخضر الجمعة أمام جزر القمر لحساب الجولة الثانية على ملعب البيت بعد مغادرة مواطنه هيرفي رينارد، إلى واشنطن، العاصمة الأمريكية، لحضور مراسم قرعة كأس العالم 2026.

ودشَّن الأخضر مشاركته في بطولة كأس العرب بانتصار على نظيره العماني، الثلاثاء، ويلاقي جزر القمر، الجمعة، ويختتم مواجهاته في دور المجموعات بلقاء المغرب 8 ديسمبر الجاري.

وبالعودة إلى 2002، وتحديدًا في 30 ديسمبر، أحرز محمد نور هدفًا ذهبيًا في الدقيقة 94، مانحًا الأخضر اللقب على حساب البحرين تحت قيادة المدرب المساعد كوبمان الذي دخل تلك المواجهة بقائمة أساسية ضمت: مبروك زايد، رضا تكر، حمد المنتشري، عمر الغامدي، محمد نور، ياسر القحطاني، صالح الصقري، سعود كريري، طلال المشعل، عبد العزيز الجنوبي وعبد الله الواكد.